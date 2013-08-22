Благовест

«Простите…»

7 февраля начинается Великий пост. Ему предшествует Прощёное воскресенье (26 февраля).

«Стихи – это судьба»

Несколько лет назад как филолог писала отзыв на вышедший тогда поэтический сборник Игоря Евсина «Невечерний свет». Писала, как внимательно и осторожно автор пытается постичь глубинный смысл происходящего в природе и соотнести с происходящим в человеческой…

Десантный батюшка

Протоиерея Михаила Васильева знают все десантники страны. Он помощник командующего ВДВ по работе с верующими военнослужащими, настоятель Патриаршего подворья при штабе ВДВ в Сокольниках. Этот храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы десантники буквально…

«1917 – 2017: уроки столетия» – такова основная тема XXV Международных Рождественских образовательных чтений, которые проходили в Москве с 25 по 27 января.

Открытию форума предшествовала Божественная литургия в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя, за которой молились участники Чтений. Церемонию открытия и пленарное заседание форума возглавил председатель Международных Рождественских чтений Святейший…

Журавли в руках

Целую стаю журавлей, только хрустальных, получили журналисты медиа-холдинга Рязанской…

Чтобы приблизиться к Богу

«Православное паломничество» – так называется новая книга митрополита Рязанского и…

Уроки Святой Земли

Первая поездка в Иерусалим в конце минувшего года стала настоящим духовным уроком,…

Владыка Симон и возрождение Рязанской семинарии

5 февраля исполняется 89 лет со дня рождения приснопамятного митрополита Симона…

Хорошо…

Однажды вечером уставший от повседневных архиерейских забот рязанский архипастырь…

Удивление черногорского инока. Современные свидетельства о предстательстве блаженной Любови Рязанской (1852–1920 гг.)

Любушкина часовня на Скорбященском кладбище ныне известна далеко за пределами Рязанской…
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