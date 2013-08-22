Слово архипастыря ...За минувшие столетия многое было сказано святыми отцами о тайне Боговоплощения. И ныне мы, как и они прежде, вслушиваемся в слова церковных молитв и песнопений, с благоговением внимаем Священному Писанию, повествующему об этом славном событии, и не…

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк: С Рождеством Христовым! С Рождеством Христовым!Совсем недавно побывал в знаменитом Соборе Парижской Богоматери – Нотр-Дам де Пари (Notre-Dame de Paris). Там мое внимание неожиданно привлек Рождественский вертеп. Этот вертеп представлял собой настоящее произведение современного…

Крещение покаяния – Давало ли крещение Иоанна Предтечи прощение грехов людям? Если нет, то для чего оно было нужно?