...За минувшие столетия многое было сказано святыми отцами о тайне Боговоплощения. И ныне мы, как и они прежде, вслушиваемся в слова церковных молитв и песнопений, с благоговением внимаем Священному Писанию, повествующему об этом славном событии, и не…
С Рождеством Христовым!Совсем недавно побывал в знаменитом Соборе Парижской Богоматери – Нотр-Дам де Пари (Notre-Dame de Paris). Там мое внимание неожиданно привлек Рождественский вертеп. Этот вертеп представлял собой настоящее произведение современного…
– Давало ли крещение Иоанна Предтечи прощение грехов людям? Если нет, то для чего оно было нужно?
Рождественский пост в минувшем году для меня был особенным. В начале декабря мне впервые в жизни посчастливилось побывать на Земле Обетованной и увидеть места евангельских событий, где каждый метр – святыня. Базилика Рождества Христова, путь земной…
Сколько бы ни было человеку лет, он всегда с раннего возраста с трепетом ждёт праздников…
– Для чего Господу Иисусу Христу нужно было принимать крещение, ведь Он был…
– В Рязани, да и в других городах России я часто вижу объявления, в которых людей,…
В поездке по Святой Земле обратила внимание на светских людей, помогающих монастырю. В…
Можно сказать, что попали мы в Великодворье, что на границе Рязанской и Владимирской…
1 января постоянному автору нашей газеты, поэту, публицисту, писателю Игорю Евсину…