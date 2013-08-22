Несколько лет назад как филолог писала отзыв на вышедший тогда поэтический сборник Игоря Евсина «Невечерний свет». Писала, как внимательно и осторожно автор пытается постичь глубинный смысл происходящего в природе и соотнести с происходящим в человеческой…