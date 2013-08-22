Благовест

  • Рождественское чудо Святой Земли

    Рождественский пост в минувшем году для меня был особенным. В начале декабря мне впервые в жизни посчастливилось побывать на Земле… Подробнее

  • Свет из Пятницы

    Можно сказать, что попали мы в Великодворье, что на границе Рязанской и Владимирской областей, случайно. Просто ехали в Гусь-Хрустальный… Подробнее

  • Чтобы жизнь не кончалась

    «Я не хочу, не хочу!!!» На экране – молодая девушка в истерике. По эту сторону кинореальности застыли студенты-медики в белых халатах: в… Подробнее

Слово архипастыря

...За минувшие столетия многое было сказано святыми отцами о тайне Боговоплощения. И ныне мы, как и они прежде, вслушиваемся в слова церковных молитв и песнопений, с благоговением внимаем Священному Писанию, повествующему об этом славном событии, и не…

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк: С Рождеством Христовым!

С Рождеством Христовым!Совсем недавно побывал в знаменитом Соборе Парижской Богоматери – Нотр-Дам де Пари (Notre-Dame de Paris). Там мое внимание неожиданно привлек Рождественский вертеп. Этот вертеп представлял собой настоящее произведение современного…

Крещение покаяния

– Давало ли крещение Иоанна Предтечи прощение грехов людям? Если нет, то для чего оно было нужно?

Рождественское чудо Святой Земли

Рождественский пост в минувшем году для меня был особенным. В начале декабря мне впервые в жизни посчастливилось побывать на Земле Обетованной и увидеть места евангельских событий, где каждый метр – святыня. Базилика Рождества Христова, путь земной…

Добрый январь

Сколько бы ни было человеку лет, он всегда с раннего возраста с трепетом ждёт праздников…

Нашего ради спасения

– Для чего Господу Иисусу Христу нужно было принимать крещение, ведь Он был…

Вред превышает пользу

– В Рязани, да и в других городах России я часто вижу объявления, в которых людей,…

В Горненском монастыре

В поездке по Святой Земле обратила внимание на светских людей, помогающих монастырю. В…

Свет из Пятницы

Можно сказать, что попали мы в Великодворье, что на границе Рязанской и Владимирской…

Чтоб запела души частичка…

1 января постоянному автору нашей газеты, поэту, публицисту, писателю Игорю Евсину…
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