7 февраля начинается Великий пост. Ему предшествует Прощёное воскресенье (26 февраля).
Несколько лет назад как филолог писала отзыв на вышедший тогда поэтический сборник Игоря Евсина «Невечерний свет». Писала, как внимательно и осторожно автор пытается постичь глубинный смысл происходящего в природе и соотнести с происходящим в человеческой…
Протоиерея Михаила Васильева знают все десантники страны. Он помощник командующего ВДВ по работе с верующими военнослужащими, настоятель Патриаршего подворья при штабе ВДВ в Сокольниках. Этот храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы десантники буквально…
Открытию форума предшествовала Божественная литургия в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя, за которой молились участники Чтений. Церемонию открытия и пленарное заседание форума возглавил председатель Международных Рождественских чтений Святейший…
Целую стаю журавлей, только хрустальных, получили журналисты медиа-холдинга Рязанской…
«Православное паломничество» – так называется новая книга митрополита Рязанского и…
Первая поездка в Иерусалим в конце минувшего года стала настоящим духовным уроком,…
5 февраля исполняется 89 лет со дня рождения приснопамятного митрополита Симона…
Однажды вечером уставший от повседневных архиерейских забот рязанский архипастырь…
Любушкина часовня на Скорбященском кладбище ныне известна далеко за пределами Рязанской…