Благовест

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На газету «Благовест» и детское приложение «Ступени» можно подписаться во всех почтовых отделениях России.

 

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Объединенный каталог Пресса России
по индексу 42510

Условия оформления подписки (аннотация, индекс, стоимость) вы найдете в I томе каталога, на страницах, указанных в Тематическом и Алфавитном указателях каталога.

 
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Каталог российской прессы «ПОЧТА РОССИИ»
Наш подписной индекс 31614

Условия оформления подписки (аннотация, индекс, стоимость) вы найдете в каталоге на страницах, указанных в Тематическом и Алфавитном указателях каталога.
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Он-лайн подписка на сайте vipishi.ru (Возможно оплата через яндекс-деньги, webmoney, банковские карты)

 

 