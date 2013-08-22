Православная духовно-просветительская газета «Благовест» издается по благословению архиепископа Рязанского и Касимовского Марка. Выходит 1 раз в месяц. Основные рубрики: «Православное краеведение», «Милосердие», «СемьЯ», «Верую!», «Воскресная школа», «Новости православия», «Начало» (молодежная страничка), «Крупицы мудрости» (из творений св. отцов), «Подвижники благочестия» и др. Публикуем также интервью с известными людьми, педагогами, ответы священников на вопросы читателей. Последовательное внимание в газете уделяется теме демографии, проблемам многодетных семей, вопросам воспитания детей и подростков. Неоднократно публикации в газете «Благовест» отмечались наградами на областных журналистских конкурсах и всероссийских фестивалях журналистов России.

Приложение для детей и подростков «Ступени» выходит 1 раз в два месяца. В 2007 году газета «Ступени» получила сертификат победителя в номинации «Лучший издательский проект года» конкурса на соискание премии ЦФО «За нравственный подвиг учителя». Газета «Ступени» была представлена на XXVI конгрессе международной федерации журналистов, проходившем в мае 2007 года в Москве.

Авторами более половины материалов в газете «Ступени» являются сами ребята. Одни берут интервью, пишут статьи и рассказы, другие их иллюстрируют, придумывают кроссворды и прочее. В газете также существует малый редакционный совет, состоящий из школьников. Аудитория газеты – школьники от 7 до 16 лет.

Редактор Ирина ЕВСИНА.

Редакционный совет: священник Сергий РЫБАКОВ,

Иеромонах Иоаким (ЗАЯКИН),

Софья Олеговна НИКУЛИНА.

Адрес Редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14.

Телефон: (4912) 45-18-64. e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

На газету «Благовест» и детское приложение «Ступени» можно подписаться во всех почтовых отделениях России.