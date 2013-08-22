В нашей православной традиции очень часто Церковь призывает людей поститься. Что же такое пост?

Ваше Святейшество! Сердечно поздравляю Вас с 70-летним юбилеем.

ГТРК "Ока" представляет фильм Галины Воропаевой "Инопланетянин". Он посвящен жизни и творчеству Евгения Каширина – известного рязанского фотохудожника, почетного гражданина города, заслуженного работника культуры. В картине использованы уникальные кадры из…

В канун праздников Рождества Христова и Нового года благотворительный фонд во имя святителя Василия Рязанского проводит очередную акцию «Подари радость» для детей из многодетных семей и детских социальных учреждений. Подарки могут быть не только…

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Подвижник благочестия Маме будущего архимандрита Авеля, когда она носила своего сыночка Коленьку во чреве,…