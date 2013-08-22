В канун праздников Рождества Христова и Нового года благотворительный фонд во имя святителя Василия Рязанского проводит очередную акцию «Подари радость» для детей из многодетных семей и детских социальных учреждений. Подарки могут быть не только…
ГТРК "Ока" представляет фильм Галины Воропаевой "Инопланетянин". Он посвящен жизни и творчеству Евгения Каширина – известного рязанского фотохудожника, почетного гражданина города, заслуженного работника культуры. В картине использованы уникальные кадры из…
Ваше Святейшество! Сердечно поздравляю Вас с 70-летним юбилеем.
В нашей православной традиции очень часто Церковь призывает людей поститься. Что же такое пост?
Уже давно стало хорошей традицией по всей России проводить православные выставки разного…
«У Бога все живы» говорится в Евангелии. Жив для тех, кто его знал, и приснопамятный…
Ближе всего отца Авеля, конечно, знали монахи Иоанно-Богословского монастыря, его…
Храм… Когда-то он был центром любого села. Теперь же от большинства некогда…
Маме будущего архимандрита Авеля, когда она носила своего сыночка Коленьку во чреве,…
Всегда на Руси с особым трепетом относились к архиерейским богослужениям, да и сам образ…