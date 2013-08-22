Благовест

Многая лета Святейшему Патриарху!

Ваше Святейшество! Сердечно поздравляю Вас с 70-летним юбилеем.

Подвижник благочестия

Маме будущего архимандрита Авеля, когда она носила своего сыночка Коленьку во чреве, приснился благообразный старичок,…

Куда уходят дети…

Тема суицидов – очень сложная, писать об этом всегда тяжело. Тем не менее, в связи…

  • В Горненском монастыре

    «Я жила в Горнем неделю: днем вместе с группой уезжала по святым местам, но каждый вечер возвращалась в эту тихую обитель с живописными… Подробнее

  • Творящие праздники

    Довольно часто бывает, что детский праздник, на который родители приводят ребенка в предвкушении получения порции радости, омрачается… Подробнее

  • Внимание: акция!

    В канун праздников Рождества Христова и Нового года благотворительный фонд во имя святителя Василия Рязанского проводит очередную акцию… Подробнее

Благотворительная акция

В канун праздников Рождества Христова и Нового года благотворительный фонд во имя святителя Василия Рязанского проводит очередную акцию «Подари радость» для детей из многодетных семей и детских социальных учреждений. Подарки могут быть не только…

Фильм о Евгении Каширине

ГТРК "Ока" представляет фильм Галины Воропаевой "Инопланетянин". Он посвящен жизни и творчеству Евгения Каширина – известного рязанского фотохудожника, почетного гражданина города, заслуженного работника культуры. В картине использованы уникальные кадры из…

Многая лета Святейшему Патриарху!

Ваше Святейшество! Сердечно поздравляю Вас с 70-летним юбилеем.

Мудрость поста

В нашей православной традиции очень часто Церковь призывает людей поститься. Что же такое пост?

Своя миссия

Уже давно стало хорошей традицией по всей России проводить православные выставки разного…

«У Бога все живы»

«У Бога все живы» говорится в Евангелии. Жив для тех, кто его знал, и приснопамятный…

«Аппа» из Кадома

Ближе всего отца Авеля, конечно, знали монахи Иоанно-Богословского монастыря, его…

Красота сквозь руины

Храм… Когда-то он был центром любого села. Теперь же от большинства некогда…

Подвижник благочестия

Маме будущего архимандрита Авеля, когда она носила своего сыночка Коленьку во чреве,…

Когда служит архиерей

Всегда на Руси с особым трепетом относились к архиерейским богослужениям, да и сам образ…
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